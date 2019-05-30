بالفيديو: «بي إم دبليو» تطرح سيارات هاتشباك عصرية

تعد سيارات «1 Series» الهاتشباك معشوقة من فئة الشباب (أرشيفية: الإنترنت)

طرحت «بي إم دبليو» الألمانية الجيل الجديد من سياراتها «1 Series»، الهاتشباك المعشوقة من فئة الشباب.

وكجميع سيارات «Series1» السابقة جاءت النماذج الجديدة بهيكل هاتشباك عصري وأنيق، طوله 4 أمتار و31 سنتيمترًا، ومزود بجنح هوائي صغير عند مؤخرة السيارة ليزيد من ثباتها على المنعطفات والسرعات الفائقة، وفق «روسيا اليوم».

وتمكن المصممون في «بي إم دبليو» من توسيع السيارات من الداخل، لتصبح أكثر رحابة للركاب، كما زادوا ارتفاع السقف فيها بمقدار 19 ملم، وجعلوا صندوق الأمتعة الخلفي بسعة 380 لترًا، يمكن أن تزيد إلى 1200 لتر في حال طي الصف الخلفي من المقاعد.

كما تميزت قمرة هذه السيارات بمقاعد مريحة تتسع لـ5 ركاب، وواجهة قيادة مزودة بشاشتين، واحدة في منتصفها تعمل باللمس، وأخرى قبالة السائق.

وستصدر عدة نماذج من هذه السيارات، بمحركات ديزل بسعة 1.5 لتر وعزم 116 حصانًا، ومحركات بنزين بعزم 118 حصانًا، ومحركات بسعة لترين وعزم 140 حصانًا، ستعمل مع علب سرعة ميكانيكية بـ6 مراحل، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.