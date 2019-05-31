صوت مرتفع في ناقل الحركة.. أسباب حلول

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 10:36 صباحا

يعد ناقل الحركة في السيارة من الأجزاء الرئيسة التي يتوقف عليها عمل السيارة، وفي حالة إصابته بأي نوع من أنواع الأعطال فإن السيارة لن تعمل.

ويستدل على المشكلات في البداية من خلال صدور بعض الأصوات الغريبة في السيارة، لذلك ينصح خبراء السيارات بعدم تجاهل أي صوت قد يصدر من محرك السيارة لتجنب تعرضها إلى الأعطال المفاجئة.
- من الضروري أن تعلم أن صدور صوت طقطقة الصادرة من ناقل الحركة، وخاصة عندما تكون السيارة على وضع N، أي في حالة Neutral أمر غير طبيعي على الإطلاق ويثير الشك وفي هذه الحالة، ربما يكون هذا الأمر غير مقلق، ويمكن التغلب عليه من خلال التوجه إلى أقرب مركز لصيانة السيارات، حتى يتم القيام بتغيير الزيت الخاص بناقل الحركة، ومن الأفضل في هذه الحالة أيضًا أن يتم تغيير الفلتر الخاص به.
وهناك بعض الحالات الأخرى التي قد يصدر عنها أصوات طقطقة من ناقل الحركة تعرف عليها معنا وفقًا لموقع «متوراتي».

- في حال تدني مستوى الزيت الخاص بناقل الحركة في السيارة:
- من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إصدار أصوات طقطقة صادرة من ناقل الحركة في السيارة هو تدني مستوى الزيت الخاص بناقل الحركة، ففي هذه الحالة قد تسمع أصوات طقطقة في علبة الغيارات الخاص به ، وينصح في هذه الحالة بسرعة التوجه إلى أقرب مركز لصيانة السيارات حتى يتم الكشف عن مستوى الزيت الخاص بناقل الحركة في السيارة والقيام بتغييره إذا لزم الأمر ذلك، وبالتالي ستتخلص من هذه الأصوات بشكل سريع.

في حالة إذا كان زيت ناقل الحركة يحتوي على شوائب أو أوساخ:
- عادة ما يؤدي الزيت المتسخ بناقل الحركة بالسيارة إلى صدور أصوات طقطقة صادرة من عبلة التروس بالسيارة، فإذا تأكدت من هذا الأمر فلا تتردد في تغيير زيت ناقل الحركة، لأنه يمكن أن يتسبب في صدور أصوات هكذا.

في حال تعطل رديتر التبريد الخاص بناقل الحركة في السيارة:
- من أهم الأسباب التي تؤدي إلى صدور هذه الأصوات في السيارة هو تعطل رديتر التبريد الخاص ناقل الحركة في السيارة والذي يتواجد خلف الشبك، فإذا لاحظت هذا الأمر، فلا تتردد في الذهاب إلى أقرب مركز لصيانة السيارة، للتغلب على هذا الأمر دون حدوث أي أعطال إضافية. يذكر أن أصوات الطقطقة قد تطال علبة التروس الأوتوماتيكية أكثر من تلك اليدوية، كما يمكن أن يكون الصوت صادرًا من مشكلة خطيرة، وهذه الأخيرة قد تدل على تآكل في علبة التروس.
 

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