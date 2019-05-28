سيارة كهربائية تسير مليون كيلو متر دون إعادة شحن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 05:18 مساء

تتجه أنظار العالم إلى تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية، خاصة مع الأضرار التي تتسبب فيها السيارات التي تعمل بمحرك حارق للوقود، لذا تستعد كل الشركات حول العالم للتحول في صناعتها بالكامل إلى السيارات الكهربائية.

في خطوة كبيرة في عالم صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، أعلنت الشركة الصينية لصناعة السيارات «جاك» أنها تستعد لإطلاق سيارة كهربائية ببطارية بقوة هائلة، ستمكنها من السير لمسافة تصل إلى مليون كيلو متر في شحنة البطارية الواحدة، وستعرف باسم «iEVS4».

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة الجديدة ستأتي بطراز الكروس الأوفر الشهير، وبمواصفات ستجعلها في مكانة خاصة في مقدمة عالم السيارات الكهربائية.
البطارية القوية في سيارة جاك:

زودت شركة "جاك" السيارة الجديدة ببطارية تصل قوتها إلى 66 كيلووات في الساعة، وبتكنولوجيا هائلة في وحدة تبريد سائل البطارية تمنع ارتفاع درجة حرارتها لأكثر من 35 درجة مئوية، إلى جانب قدرتها على السير بالسيارة بأمان لمسافة تصل إلى 500 كلم في الشحنة الواحدة للبطارية، مع إمكانية إعادة شحن البطارية بالكامل في 30 دقيقة فقط.

وتتميز بطارية “iEVS4” الجديدة، عن باقي البطاريات المتوفرة بالسيارات الكهربائية الأخرى بأنها تعمل لسنوات طويلة، وتكفي السيارة لقطع مسافة تصل إلى مليون كلم، قبل أن يضطر المستخدم لاستبدالها.

زودت iEVS4 بمحرك كهربائي جيد يستطيع توليد قوة 190 حصانًا، ومتصل بناقل سرعة أوتوماتيكي بـ8، وهي قوة جيدة بالنسبة لسيارة تعتمد على الطاقة الكهربائية.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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