تغيرات جذرية لثالث أجيال «بي إم دبليو» الفئة الأولى

كشفت الصانعة الألمانية عن الجيل الثالث من «بي إم دبليو» الفئة الأولى تم بناؤه من الصفر ويمثل مفارقة تامة للموديل السابق.

الفئة الأولى الجديدة تخلت عن تهيئة الدفع الخلفي التقليدية لصالح منصة دفع أمامي مختلفة تماماً، وتأتي السيارة بشبكة تهوية كبيرة مع التقاء الكليتين الأيقونيتين في المنتصف بدل انفصالهم كما هو الحال مع الأجيال السابقة.

أصبحت الفئة الأولى الجديدة أقصر في الواقع بـ 0.2 إنش، وبالعودة للخارجية فنرى أن المصابيح الأمامية الجديدة أكثر أناقة وعصرية من السابق، مع توفر عدة قياسات للجنوط تتراوح بين 16 و19 إنشًا، مع إمكانية اختيار سقف بانورامي عملاق يسمح بدخول الضوء للداخلية وإعطائها شعوراً منعشاً.

التحول من منصة دفع خلفي لأمامي يعني زيادة المساحة المتوفرة للراكب الخلفيين، كما ازدادت المساحة التخزينية كذلك بـ 20 لترًا إلى 380 لترًا وذلك وفقاً لموقع "المتوراتي .

بالانتقال للداخلية نرى تصميماً مشابهاً لما رأيناه في موديلات بي إم دبليو الأخيرة، لتشمل مواصفاتها شاشة لمسية 8.8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية مع ميزة التحكم بالإشارة، مع لوحة عدادات رقمية بالكامل.

بالنسبة للمحركات فتشمل محرك 3 سلندر سعة 1.5 لتر بقوة 138 حصانًا وعزم دوران 220 نيوتن.متر للنسخة الأساسية، أما المحرك الأقوى فهو 2.0 لتر بأربع سلندرات بقوة 302 حصانيْن وعزم دوران 450 نيوتن.متر، وهو أقوى محرك أربع سلندرات صنعته بي إم دبليو في تاريخها، متصل بجير أوتوماتيكي بثماني سرعات، ما يسمح للسيارة بالتسارغ إلى 100 كم / س في 4.8 ثانية.

من المتوقع بدء طرح بي إم دبليو الفئة الأولى الجديدة كلياً في الأسواق في نهاية سبتمبر، مع بدء توصيل الطلبيات قبل نهاية العام.

