بالفيديو: أول سيارة كهربائية من «أستون مارتن»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 01:43 مساء

كشفت «أستون مارتن»، أول سيارة من خط إنتاجها تعمل بالكهرباء بالكامل، وستعرف باسم سيارة «Rapide E»، التي ستأتي بإنتاج محدود منها، سيصل إلى 155 وحدة فقط، وتم تطويرها بالتعاون مع شركة «وليامز» للهندسة المتقدمة.
بفضل التكنولوجيا المستخدمة في السيارة، ستستطيع الانطلاق من سرعة 50 ميلًا في الساعة إلى 70 ميلًا في الساعة في أقل من 1.6 ثانية، بفضل المحرك الذي يأتي بطراز «V12» الشهير، مع عزم دوران يصل إلى 738 نيوتن/ متر، وبسرعة قصوى تصل إلى 155 ميلًا في الساعة.

ويعمل محرك طراز «أستون مارتن» Aston Martin الكهربائي الجديد ببطاريات من فئة 800V، مزودة بعدد ضخم من خلايا الليثيوم آيون تصل لـ5600 خلية.

وتنتج البطاريات طاقة تصل لـ448 كيلووات، تمنح المحرك القدرة على إنتاج قوة تصل لـ601 حصان، تمكنه من مناطحة أبرز السيارات الرياضية.

يذكر، أن إطلاق السيارة الجديدة جاء بالتزامن مع إعلان الشركة البريطانية الكبرى، ظهور أول طراز كهربائي لها بأفلام العميل البريطاني السري الشهير «جيمس بوند»، وتسبب كشف طراز «Rapide E» الجديد في رفع سقف التوقعات بأن يكون هو الطراز المرشح للظهور بالفيلم القادم رقم 25 من سلسلة الأفلام الشهيرة.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

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