بالصور: « بي إم دبليو» تطلق العنان لطراز«X2»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 01:53 مساء

أعلنت الشركة الألمانية العريقة « بي إم دبليو» عن طراز جديد مذهل من فئة X2 صاحبة الخمسة أبواب، والتي تنتمي لفئة الطرازات متعددة الاستخدام الصغيرة.

وأردفت بي إم دبليو في الإعلان الرسمي أن طراز M35i الجديد صمم من قبل القسم الرياضي M GmbH التابع للشركة الألمانية، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر ومتصل بشاحن توربيني قوي، لتستطيع السيارة توليد قوة هائلة تصل إلى 306 حصان كاملة، مع عزم دوران يصل إلى 450 نيوتن متر.

وأكدت الشركة أن السيارة X2 M35i ستتمكن من الانطلاق من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.9 ثانية فقط، وبسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، بمعدل حرق للوقود يصل إلى 6.9 لترمن الوقود لكل 100 كيلومتر في إجمالي في المتوسط.

كما قامت بي إم دبليو بإجراء عدة تعديلات من أجل الوصول إلى تصميم رياضي على صعيد الشكل والأداء، فأجرت تعديلات على مجموعة التعليق ونظام التوجيه وتزويد السيارة بقفل تفاضلي بشكل قياسي، في حين يستقر اسبويلر صغير على المؤخرة، مع توافر السيارة بمقاعد رياضية.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من صحفي إلى وزير خارجية..«بوجو» الطموح هل يخلف تريزا ماي؟
دولى
بومبيو: 8,1 مليار دولار مبيعات السلاح لـ«حلفاء أميركا العرب» لردع «العدوان ...
دولى
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا
دولى
النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون
دولى
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل يلاحق المساعي السياسية لوقف إطلاق النار
ليبيا
الشيخ عبد الحميد الكزّة: موقفنا من الحرب يعبر عن أهالي برقة
ليبيا
في العدد 183: فشل يلاحق مساعي وقف إطلاق النار و«موائد الرحمن».. تكافل للنازحين
ليبيا
سلامة: ليبيا تقدم على الانتحار وتبدد ثروتها النفطية
ليبيا
كاركاتير حليم - ثقافة السلام
كاريكاتير
الإليزيه: ماكرون طالب حفتر بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح للحفاظ على صحة دماغك