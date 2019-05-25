بالصور: « بي إم دبليو» تطلق العنان لطراز«X2»

أعلنت الشركة الألمانية العريقة « بي إم دبليو» عن طراز جديد مذهل من فئة X2 صاحبة الخمسة أبواب، والتي تنتمي لفئة الطرازات متعددة الاستخدام الصغيرة.

وأردفت بي إم دبليو في الإعلان الرسمي أن طراز M35i الجديد صمم من قبل القسم الرياضي M GmbH التابع للشركة الألمانية، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر ومتصل بشاحن توربيني قوي، لتستطيع السيارة توليد قوة هائلة تصل إلى 306 حصان كاملة، مع عزم دوران يصل إلى 450 نيوتن متر.

وأكدت الشركة أن السيارة X2 M35i ستتمكن من الانطلاق من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.9 ثانية فقط، وبسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، بمعدل حرق للوقود يصل إلى 6.9 لترمن الوقود لكل 100 كيلومتر في إجمالي في المتوسط.

كما قامت بي إم دبليو بإجراء عدة تعديلات من أجل الوصول إلى تصميم رياضي على صعيد الشكل والأداء، فأجرت تعديلات على مجموعة التعليق ونظام التوجيه وتزويد السيارة بقفل تفاضلي بشكل قياسي، في حين يستقر اسبويلر صغير على المؤخرة، مع توافر السيارة بمقاعد رياضية.

هذا المحتوى من تيربو العرب