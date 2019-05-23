شركة روسية تستعد لتجميع السيارات الكهربائية الرخيصة (فيديو)

يتوقع أن تنتج «زيتا» 15 ألف سيارة كهربائية كل عام (أرشيفية: الإنترنت)

تجري في مدينة «تولياتي» الروسية المعروفة بإنتاج سيارات «لادا» التحضيرات لتجميع السيارات الكهربائية تحقيقًا لمشروع «El Panda» التابع لمجموعة الشركات «Zetta».

ويمكن مقارنة ثمن تلك السيارة بثمن سيارة «لادا غراندا» التي تنتجها شركة «أوتوفاز» الروسية في المدينة نفسها، وفق «روسيا اليوم».

ويتوقع أن تنتج «زيتا» 15 ألف سيارة كهربائية كل عام. وذكرت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» أن المشروع انطلق العام 2016. وتختتم الآن عملية الحصول على تراخيص لاستخدام السيارة في روسيا.

سيارة «زيتا» الكهربائية عبارة عن هاتشباك ثلاثية الأبواب لا يتجاوز طولها 3 أمتار وتتسع لـ4 أشخاص. وتم تصميمها على أساس منصة خاصة باستخدام تصاميم شركة «أوتوفاز» الروسية.

ويتكون صالونها من هيكل معدني وألواح كربونية. أما محركاتها فتركب في عجلاتها. وقد يتراوح عددها من محركيْن إلى 4 محركات.

ويمكن، حسب المهندسين، أن تنتج السيارة حتى 1750 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتتراوح سعة البطاريات بين 10 و32 كيلوواط/ساعة. وأما المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة في الشحنة فتتراوح بين 200 و560 كيلومترًا.

والصالون مكيف وسيضاف إليه في المستقبل تطبيق للهواتف الذكية ونظام تشغيل السيارة إلكترونيا. ويكلف كل ذلك المشتري 450 ألف روبل، ما يعادل نحو 7000 دولار.