«أوبل» تكشف أول طراز دفع رباعي كهربائي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 مايو 2019, 09:46 صباحا

تسعى كبرى شركات العالم في صناعة السيارات أن تتحول في أقرب وقت إلى إنتاج السيارات الكهربائية فقط، والاستغناء عن السيارات التي تعتمد على طاقة المحروقات.

وفي هذا السياق، وفي إحدى خطوات شركة أول ضمن خطة تحويل جميع السيارات والاعتماد على الطاقة الكهربائية في المطلق بحلول 2024، كشفت شركة أوبل العريقة رسميًا أول طراز في تاريخ الشركة يعتمد على نظام دفع رباعي كهربائي والذي سيعرف باسم جراند لاند إكس Grandland X.

يعتمد الأداء في الطراز الجديد من أوبل على نظام دفع رباعي كهربائي، إلى جانب محرك كهربائي بشاحن توربيني بأربع أسطوانات، بسعة 1.6 لتر، لتستطيع السيارة الانطلاق بقوة 300 حصان كاملة وفقًا لموقع «المتوراتي».

أما عن قوة البطارية، زودت سيارة أول الجديد ببطاريات لييثيوم أيون، تنتج طاقة 13.2 كيلوات في الساعة لتمكن المحرك من القدرة على السير لمسافة 31 ميلاً في الشحنة الواحدة للبطارية، وتستغرق البطارية حوالي 50 دقيقة لإعادة شحنها بالكامل.

كما أعلنت أوبل أن سيارتها الكهربائية الأولى "جراند لاند إكس" ستتوفر في السوق الأوروبية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
 

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