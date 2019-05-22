5 خطوات للحفاظ على إطارات السيارة صيفًا

تشهد هذه الأيام موجة من الطقس السيئ وارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، وفي هذه الأجواء تكون السيارات أكثر عرضة للضرر بفعل التأثير السلبي لأشعة الشمس المباشرة عليها.

وتعد الإطارات من مكونات السيارة الأكثر عرضة للتلف بفعل الحرارة الشديدة، لذلك يبحث الكثير من مالكي السيارات عن كيفية العناية بها، خاصة أن تلفها قد ينتج عنه كوارث بشرية وليس مادية فقط.

على الرغم من أن الصيانة السليمة والدورية للإطارات تعد أمراً حيوياً يتعين القيام به على مدار العام، إلا أنها تتمتع بأهمية أكبر خلال شهور الصيف، التي تبلغ فيها درجات الحرارة أعلى مستوياتها.

شهور الصيف تشهد عادة زيادة ملحوظة في عدد حالات تلف الإطارات. ويمكن تقليص مثل هذه المخاطر بشكل كبير من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة المتعلقة بصيانة الإطارات والحفاظ عليها بحالة جيدة، وتشمل هذه النصائح ما يلي:

فحص الإطارات

- افحص إطارات سيارتك بصفة دورية للتأكد من تعبئتها بضغط الهواء المناسب بصورة سليمة قبل القيادة في مناخ حار.

ويمكن الاطلاع على توصيات الجهات المُصَنعَة بشأن مستوى الضغط داخل الإطارات، وذلك في الكتيب الخاص بمالك السيارة أوعلى اللوحة الموجودة ضمن إطار باب السيارة.

ضغط الهواء

- قم دوماً بفحص وملء الإطارات بالهواء حينما تكون الإطارات باردة - ويُقصَد بـ«ضغط الهواء في الإطار البارد» مستوى الضغط داخل إطار لم يتم استخدامه في القيادة لمدة ثلاث ساعات على الأقل. فمن المعروف أن ارتفاع درجة حرارة الإطارات أثناء القيادة، يترافق مع ارتفاع مستوى ضغط الهواء داخلها تدريجياً.

ولهذا، فإن تعبئة الإطار بالهواء وهو ساخن، قد يؤدي إلى بقاء مستوى ضغط الهواء داخله دون المستوى المطلوب. يقول بيير جرانزوتو مدير عام سيارات الركوب، ونائب رئيس ميشلان لمنطقة أفريقيا والهند والعالم العربي إن فحص ضغط الإطارات من الأمور التي يجب مراجعتها مرة واحدة على الأقل شهريًا، وذلك كون انخفاض الضغط بالإطار يؤثر على كفاءتها والقدرة على التحكم بالسيارة بواسطة المكابح، كما أن الضغط المرتفع خاصة عند ملء الإطارات بالهواء وليس النيتروجين يسبب انبعاجات بالإطار، كما تسبب مع الاحتكاك بالطريق في تلفه.

الترصيص

- فحص اتزان الإطارات من الأمور التي يجب مراجعتها عند الإحساس باهتزازات أثناء السير، فالحفاظ على توازن الإطارات يسهم في إطالة عمرها الافتراضي. تأكد دوماً من الحفاظ على إطارات سيارتك على التوازن السليم من خلال إجراء عمليات ميزان الأذرعة.

أوزان زائدة

- الأوزان الزائدة بالسيارة من أكثر الأمور التي تسرع من عملية تلف الإطارات بشكل عام ، حيث أن ذلك يؤثر عليها عند الاحتكاك بالطريق وارتفاع الحرارة الناجمة عن الاحتكاك، فضلًا عن ضعف قدرة المكابح واستهلاك أكبر للوقود.

افحص أغطية صمامات الإطارات

- لأن الأغطية المعدنية لصمامات الإطارات تكون عرضة للانصهار عند ارتفاع درجة حرارة الطقس، الأمر الذي يجعل من إعادة تعبئة ضغط الهواء بها إلى المستويات المناسبة عملية صعبة. لذا، يتعين على السائقين استخدام أغطية بلاستيكية تتحمل الحرارة بصورة أفضل.

هذا المحتوى من تيربو العرب