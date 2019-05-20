كروس أوفر جديدة من «مازيراتي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 02:34 مساء

نادراً ما كانت تطرح شركة «مازيراتي» طرازات من فئة الـ«كروس أوفر»، بالرغم من أنها تصنف كواحدة من أبرز العلامات التجارية المصنعة للسيارات الفاخرة والخارقة حول العالم

ولهذا قررت «مازيراتي» طرح طراز جديد ضمن فئة الـ«كروس أوفر» متعدد الاستخدامات وستعرف باسم«Levante Trofeo»

ووفقاً لموقع «موتور وان» الخاص بأخبار عالم السيارات، نشرت «مازيراتي» الصور الحصرية والتشويقية الأولى لموديل «Levante Trofeo» المنتظر، وأكدت الشركة أن السيارة سيتم الترويج لها بأكثر من لون رائع

ولم تخف «مازيراتي» أسرار ومواصفات المحرك، وأعلنت عبر موقعها الرسمي تفاصيل محرك طراز «Levante Trofeo» الجديد

حيث زودت السيارة بمحرك من صنع شركة «فيراري»، من طراز V8، بسعة 3.8 لتر، ويستطيع توليد قوة 590 حصانًا كاملة، مع عزم دوران يصل إلى 538 نيوتن/ متر

وكشف موقع «موتور وان» عن أن موديل «Levante Trofeo». قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلًا في الساعة خلال 3.9 ثانية فقط

وأخيرًا أكدت شركة «مازيراتي» الإيطالية أنها ستطرح عددًا محدودًا من السيارة في الأسواق العالمية، تصل إلى 100 نسخة فقط من طراز «Levante Trofeo»، وستباع بأسبقية الحجز في الأسواق الأوروبية.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرقاش يرى أن حل الأزمة في ليبيا يكون بوقف التصعيد والعودة إلى العملية السياسية
ليبيا
رونالدو يحقق أول ألقابه الشخصية في إيطاليا
رياضة عالمية
«الزويتينة للنفط».. حقولها وإنتاجها والمنشآت التابعة لها
ليبيا
«بركان الغضب» تتسلم مدرعات وأسلحة جديدة
ليبيا
الخارجية الفرنسية تعلق على زيارة حفتر باريس هذا الأسبوع
ليبيا
الجهيناوي: إصرار السراج أو حفتر على الوضع الراهن لا يخدم الليبيين
ليبيا
وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية
ثقافة وفن
الثني لـ«الحرة»: مستعدون لوقف إطلاق النار دون شروط وعودة الجيش «مستحيلة»
ليبيا
تواصل أزمة السيولة.. طوابير على الصرف واحتجاجات أمام المصارف
ليبيا
بين طرابلس وطبرق.. الانقسام يلاحق مجلس النواب
ليبيا
كونتي: أكدت لحفتر أنه لا يمكننا العمل مع خيار عسكري.. العنف لا يولد إلا العنف
ليبيا
أطفال النازحين: متى نعود إلى بيوتنا وأصدقائنا؟
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سحب أدوية للسعال تسبب اضطرابات في القلب