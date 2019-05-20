كروس أوفر جديدة من «مازيراتي»

نادراً ما كانت تطرح شركة «مازيراتي» طرازات من فئة الـ«كروس أوفر»، بالرغم من أنها تصنف كواحدة من أبرز العلامات التجارية المصنعة للسيارات الفاخرة والخارقة حول العالم

ولهذا قررت «مازيراتي» طرح طراز جديد ضمن فئة الـ«كروس أوفر» متعدد الاستخدامات وستعرف باسم«Levante Trofeo»

ووفقاً لموقع «موتور وان» الخاص بأخبار عالم السيارات، نشرت «مازيراتي» الصور الحصرية والتشويقية الأولى لموديل «Levante Trofeo» المنتظر، وأكدت الشركة أن السيارة سيتم الترويج لها بأكثر من لون رائع

ولم تخف «مازيراتي» أسرار ومواصفات المحرك، وأعلنت عبر موقعها الرسمي تفاصيل محرك طراز «Levante Trofeo» الجديد

حيث زودت السيارة بمحرك من صنع شركة «فيراري»، من طراز V8، بسعة 3.8 لتر، ويستطيع توليد قوة 590 حصانًا كاملة، مع عزم دوران يصل إلى 538 نيوتن/ متر

وكشف موقع «موتور وان» عن أن موديل «Levante Trofeo». قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلًا في الساعة خلال 3.9 ثانية فقط

وأخيرًا أكدت شركة «مازيراتي» الإيطالية أنها ستطرح عددًا محدودًا من السيارة في الأسواق العالمية، تصل إلى 100 نسخة فقط من طراز «Levante Trofeo»، وستباع بأسبقية الحجز في الأسواق الأوروبية.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».