جيب تستعد للانطلاق في عالم السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 02:48 مساء

أعلنت شركة جيب التابعة لمجموعة فيات كرايسلر عزمها لإطلاق نموذج مستقبلي للسيارة «غراند كوماندر» بتقنية تكنولوجية هجينة بشحن خارجي، وذلك خلال خطة الشركة العالمية لطرح سيارات تعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
وأوضح الخبير الفرنسي كريستيان مونييه رئيس القطاع الدولي للشركة أن السيارة «غراند كوماندر» ستكون الوحيدة التي ستأتي بأداء هجين للمحرك، لكن ستنضم إليها السيارة الشهيرة رانجلر في العام 2020، التي ستأتي بدفع كامل كهربائي.

عن غراند كوماندر:
واحدة من السيارات الرياضية المتوسطة، وتتميز بمساحة داخلية هائلة، حيث تستطيع حمل 7 أفراد بفضل 3 صفوف مقاعد، التي صنعت بجودة عالية مستوحاة من مقاعد درجة رجال الأعمال في الطائرات الخاصة، وزودت بمحرك سعة لترين، متصل بشاحن توربيني وناقل حركة أتوماتيكي ذو 9 سرعات.

الخبير كريستيان مونييه:
الرئيس الحالي للقطاع الدولي لشركة جيب، لكن قبل ذلك كان قائدًا لشركات كبيرة أخرى مثل فورد ولاند روفر ونيسان وانفينيتي.
كما عمل كريستيان مونييه كرئيس دولي لقطاع انفينيتي العريق، ضمن مجموعة نيسان، قبل الانتقال الرسمي إلى جيب.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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