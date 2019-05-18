تعرف على شكل لاندروفر ديفندر 2020 المتوقع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 03:15 مساء

اقتربت لاندروفر من الكشف عن سيارتها ديفندر الجديدة كلياً في 2020، وهو ما دفع مصممي موقع IAB إلى تصميم صورة تخيلية تستعرض الجيل القادم من الـSUV الفاخرة.

لاندروفر ديفندر 2020 تأتي بشكلها الصندوقي ولكن مع عدة تغييرات تخيلية ملحوظة تبدأ مع غطاء المحرك المرتفع المسطح، الشبك الأمامي الصغير الذي تحيط به مصابيح أمامية مستطيلة مع أضواء نهارية بالإضافة إلى رفارف بسيطة وألواح حماية سفلية، فيما نرى بالجوانب خطوط مستقيمة مع نوافذ شبه مربعة وأبواب تقليدية لإبراز هوية الـSUV المعروفة، فيما نرى جوانب الرفارف المنبعجة قليلاً تعطي مزيد من الهيبة والعضلية وذلك وفقا لموقع "المتوراتي".

نرى بالخلف باب حقيبة أمتعة يفتح إلى الجانب مع عجلة احتياطية مثبتة به، في حين يتوقع أن نجد بالداخل لوحة قيادة معاد تصميمها بجانب شاشة نظام ترفيه معلوماتي كبيرة وعدادات رقمية مع مقود كبير متعدد المهام إلى جانب العديد من خصائص الراحة والترفيه التي تناسب العائلات.

سترتكز لاندروفر ديفندر على منصة D7u المستخدمة بطراز ديسكفري ورنج روفر سبورت ورنج روفر، في حين ستتضمن خيارات المحركات 2 لتر 4 سلندر و3 لتر 6 سلندر مع خيار لمحرك هايبرد بنظام كهربائي 48 فولت.

سيبدأ إنتاج لاندروفر ديفندر الجديدة كلياً بمصنع الشركة في سلوفاكيا مطلع عام 2020، حيث تم اختبار الموديل في ظروف قاسية للغاية وبدرجات حرارة -40 درجة مئوية وحتى 48 درجة مئوية للتأكد من ملائمته لكافة الظروف على الطرق الوعرة.
 

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