هل تقدم «بي إم دبليو» بيك آب من إنتاج شركة أخرى؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 مايو 2019, 10:24 صباحا

انتشرت الشائعات حول نية بي ام دبليو تقديم بيك آب جديدة تحمل علامتها ولكن من صناعة شركة أخرى.

وفي تصريح لـ«فيكرام باواه» مدير الصناعة الألمانية التنفيذي في أستراليا نقله موقع «موتوراتي»، قال إن العالم لا يحتاج بيك آب تحمل شعار الشركة البافارية، كما أن خيار طرح سيارة بعلامة الشركة دون أن تشارك في صناعتها هو خيار غير مطروح.

وأكد فيكرام ما صرحت به بي ام دبليو مسبقًا أنه على الرغم من تزايد ونمو شريحة سيارات البيك آب حول العالم، إلا أن عددًا قليلاً للغاية من محبي هذه الشريحة يرغبون باقتناء بيك آب فخمة، وهو ما يعني مدى قلة جدواها، ما يأتي في إشارة واضحة لبيك آب X-Class الفخمة من مرسيدس، والتي تستند على نفس معمارية نيسان نافارا.

كما أضاف فيكرام أن سيارات البيك آب ببساطة لا تتلاءم مع مجموعة السيارات التي تنتجها بي إم دبليو حاليًا، ولا توجد لدى الشركة أي نية لإنتاج بيك آب بالمستقبل القريب نظرًا لتركيز الشركة على صنع السيارات الفاخرة.
 

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