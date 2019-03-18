«فولكس فاغن» تستغنى عن 7 آلاف موظف

في بيان رسمي، أعلنت الشركة الألمانية لصناعة السيارات «فولكس فاغن» نيتها لإلغاء من 5 آلاف إلى 7 آلاف وظيفة، وذلك خلال الخمسة أعوام المقبلة، وبالتحديد حتى نهاية العام 2023، وذلك ضمن الاستراتيجية والخطة الجديدة التي تهدف إلى توفير مبلغ هائل سنويًّا يصل إلى 5.9 مليون يورو، أي ما يعادل 6.7 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن عملية إلغاء هذه الوظائف جاءت بعد أن احتل الذكاء الصناعي الكثير من المهام الروتينية، وأضافت أن هذه الخطة سوف تساهم في خفض نسبة كبيرة من خسائر الشركة التي ضربتها منذ فترة، وأنه سوف تتم إضافة 2000 وظيفة جديدة في أقسام التطوير الفني.

شركة «فولكس فاغن» تستثمر مبالغ هائلة من أجل تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها، كما تعتزم الحد من عدد طرازاتها وخفض تكاليف المواد الخام، من أجل مواجهة الخسائر.

يذكر أنه مع التوجه الدولي للاستثمار في الذكاء الصناعي، زادت المخاوف بتأثير تطبيقات الذكاء الصناعي في سوق العمل على معدلات البطالة. هذه المخاوف لم تأتِ من العدم، ذلك لأن معدلات الإنفاق العالمي على تطوير الذكاء الصناعي في ازدياد مستمر. فبعد أن كان مجموع الاستثمار العالمي في هذا المجال لا يتجاوز 8 مليارات دولار العام 2015، قفز هذا المبلغ ليتجاوز 13 مليار دولار في العام الجاري، والمتوقع أن يزيد هذا المبلغ على 46 مليار دولار بحلول العام 2020.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».