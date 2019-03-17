مميزات وخصائص مثيرة لـ«رينغ روڤر» 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 02:54 مساء

تعرف معنا على مميزات وخصائص سيارة «رينغ روڤر» للعام 2019، وقارنها بمثيلتها قبل الشراء، وذلك وفقًا لموقع «سيارة».

يأتي التصميم الداخلي في «رينغ روڤر» مزودًا بمقاعد أمامية وخلفية، ما يوفر الراحة في المقاعد الأربعة وتعدد استخدام خمسة مقاعد. يتم تحسين الرفاهية من خلال نظام تحكم بدرجة الحرارة.

ويساعد نظام «Meridian Sound System™»‎ والإضاءة الداخلية المحيطة القابلة للضبط في إضافة مزيد الراحة للأجواء المحيطة.

وتعد «رينغ روڤر» أول سيارة تجمع بين الفخامة والرقي مع قدرة معروفة عالميًّا على العمل في جميع الظروف، ولذلك تظل دومًا الرائدة في فئتها.

وتستمد «رينغ روڤر» قدرتها الاستثنائية في التعامل مع الطرق الوعرة من مجموعة أنظمة الدفع الرباعي الدائم والتكنولوجيات الفريدة والمبتكرة لكل أنواع التضاريس.

يوفر نظام المعلومات والترفيه «InControl» الخاص بنا، المعروف باسم «Touch Pro Duo»، مظهرًا وأداءً لا نظير لهما. ومن خلال توفير قدر كبير من المعلومات والترفيه، يشتمل «Touch Pro Duo» على أحدث التقنيات المتكاملة وأكثرها ابتكارًا لضمان استمتاعك برحلتك إلى أقصى درجة ممكنة.
 

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