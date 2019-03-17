«هوندا» تسحب مليون سيارة من هذه الدولة

في بيان رسمي، أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية «هوندا موتورز» نيتها سحب موقت لما يقرب من نحو 1.1 مليون سيارة في الولايات المتحدة فقط، وذلك من أجل استبدال الوسائد الهوائية الموجودة بها من إنتاج شركة «تاكاتا» اليابانية.

وأوضحت الشركة أن السيارات التي تقرر سحبها هذه المرة سبق وأن تم استدعاؤها من قبل لإصلاح الوسائد الهوائية باستخدام مكونات جديدة من إنتاج «تاكاتا»، واتضح أن هذه المكونات بها عيوب صناعية هي الأخرى.

وقد تم اكتشاف عيب خطير في وسائد شركة «تاكاتا»، التي يتم استخدامها في ملايين السيارات حول العالم، وهو انفجار الوسادة عند انتفاخها، لتتطاير شظايا معدنية يمكن أن تصيب السائق وباقي ركاب السيارة.

وقالت «هوندا» إنها تلقت تقريرًا عن حادث انفجار وسادة وإصابة أحد الأشخاص، وتحركت على الفور، وستبدأ في استبدال هذه الوسائد في الولايات المتحدة مجانًا.

تضم قائمة السيارات التي تقرر استدعاؤها «هوندا أكورد» إنتاج الفترة من 2001 إلى 2007 و2009 و«هوندا سيفيك» إنتاج الفترة من 2001 إلى 2005 و«هوندا سي.آر-في» إنتاج الفترة من 2002 إلى 2007 ومن 2010 إلى 2011 و«هوندا إليمنت» إنتاج من 2003 إلى 2011 و"هوندا فيت" 2007 و«هوندا أوديسي» من 2002 إلى 2004 و «هوندا بايلوت» من 2003 إلى 2008 و«هوندا ريدجلاين» إنتاج الفترة من 2006 إلى 2014.

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