صور لـ «بنتلي فلاينغ سبير 2020»

التقطت عدسات الكاميرات صورًا لسيارة «بنتلي فلاينغ سبير 2020» من شركة «بنتلي» البريطانية، قبل الكشف المرتقب عن السيارة رسيمًا في وقت لاحق من العام الجاري.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فمواصفات الجيل الجديدة من «بنتلي فلاينغ» لا يمكن التنبؤ به، لكن كونها سيارة هجينة يضع احتمالين فقط.

ويضيف الموقع أن الجيل الجديد من «بنتلي فلاينغ» قد يكون مزودًا بنظام هجين بست إسطوانات بشاحن توربيني سعة 2.9 لتر، على غرار ذلك الخاص بسيارة «بنتايغا»، ويولد ذلك المحرك قوة تصل إلى 340 كيلوواط، وعزم دوران يصل إلى 700 نيوتن.متر.

أما النظام الهجين الثاني فسيكون بثمان إسطوانات سعة 4 ترات يولد طاقة تصل إلى 500 كيلوواط وعزم دوران يصل إلى 850 نيوتن.متر.

وستكون السيارة قادرة على قطع مسافة تتراوح بين 40 إلى 50 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

