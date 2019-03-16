ليكزس تستدعي سياراتها لهذه «المخاوف»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | السبت 16 مارس 2019, 11:51 صباحا

استدعت شركة «ليكزس» بعض سياراتها من إنتاج العام 2018 بسبب مخاوف من أن الإطارات التي زودت بها الطرازات التي جرى استدعائها والتي تقاوم انكماش الإطار وتفريغ الهواء منه عند ثقبه بها عيوب.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فالطرازات التي استدعتها الشركة هي «آي إس 300 إتش» و«إل إس 50» و«إل إس 500 إتش».

وقالت الشركة إن تلك السيارات ربما خضعت لعملية تجميع غير صحيحة، وتشهد إطاراتها تصدعًا في طبقتها الداخلية.

وفي حال حدوث ذلك الأمر، فقد يمتد التصدع مع مرور الوقت ويؤثر على خاصية عدم انكماش الإطارات عند تعرضها للثقب ما سيتسبب في ارتفاع درجة حرارة الإطارات.

وقالت شركة «ليكزس» إنه في بعض الحالات قد تنفصل أجزاء من الإطار من الداخل، مما يؤدي إلى تقليل ثبات المركبة وزيادة خطر وقوع حادث.
 

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