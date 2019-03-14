«Seat» تستعد لإطلاق واحدة من أسرع السيارات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 12:56 مساء
السيارة من المفترض طرحها في الأسواق أواخر العام الجاري (أ ف ب)

تعتزم شركة «Seat» الأوروبية إطلاق مركبة «Cupra R ST» التي ستكون واحدة من أسرع سيارات الكروس أوفر في العالم.

وستأتي هذه السيارة بهيكل كروس أوفر انسيابي بطول 4.5 متر تقريبًا، وأنظمة تعليق خاصة وعجلات بمقاس 19 إنشًا تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة، ومصابيح LED متطورة تتحرك إضاءتها مع اتجاه حركة المقود، وجناح هوائي في مؤخرة الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية، وفق «روسيا اليوم».

كما زودتها «Seat» بأربعة عوادم ومحرك توربيني بـ4 أسطوانات، وعزم 300 حصان، قادر على الوصول فيها إلى سرعة تزيد على 259 كلم/ساعة، وزيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان.

وستحصل هذه المركبة أيضًا على قمرة تتسع لـ 5 أشخاص، فيها واجهة قيادة متطورة مصنوعة من ألياف البلاستيك والكربون، مزودة بشاشتين، وأحدث أنظمة المولتيميديا، بالإضافة إلى أنظمة رؤية لكامل محيط هيكلها، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة في الأسواق أواخر العام الجاري، بعدة نسخ تتراوح أسعارها ما بين 36 و40 ألف دولار.

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