عيوب التصنيع تجبر مرسيدس على سحب «إي كلاس»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الجمعة 15 مارس 2019, 11:14 صباحا

استدعت شركة «مرسيدس بنز» سبعة طرازات من سياراتها من فئة «إي كلاس» 2018 بسبب مخاوف من إمكانية انفصال جناح السيارة الخلفي عن جسمها.

ونقل موقع «كار أدفايس» عن الشركة قولها إن الجانب الأيمن من جناح السيارة ربما لا يكون ثُبِّتًا بشكل صحيح في بابها الخلفي.

وأوضحت الشركة أنه في حال حدوث عيب التصنيع هذا فعليًا فهناك خطر بانفصال جناح السيارة كليًا عن جسمها أثناء القيادة ما سيعرض قائدها والأشخاص الآخرين الموجودين في الشارع إلى الخطر.

وأشارت الشركة إلى أنها ستتواصل مع مالكي السيارات المتأثرة من عيب التصينع هذا وستقترح عليهم مراكز صيانة لإصلاحها مجانًا.
 

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