«فورد» تزيد إجراءات السلامة في «ترانزيت 2019»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الأربعاء 13 مارس 2019, 03:11 مساء

زادت شركة «فورد» الأميركية من إجراءات السلامة في الجيل الجديد من سيارات النقل التي ينتجها صانع السيارات الأميركي من طراز «ترانزيت»

وبحسب موقع «كار أدفايس»، فمن المقرر أن تزوِّد «فورد» سيارة «ترانزيت كاستوم 2019» بنظام مكابح تلقائية للطوارئ «إيه إي بي»، على غرار سيارات «سبرينتر» من «مرسيدس» و«كرافتر» من «فولكس فاغن»

وسيبدأ سعر السيارة المزودة بالخاصيات الجديدة من 42.190 ألف دولار، بزيادة قدرها 1200 دولار عن الجيل السابق من السيارة، بينما سيصل سعر أعلى فئة من السيارة إلى 53.490 ألف دولار

وستتوفر السيارة بأربع فئات تختلف في مميزاتها وقدراتها

وستأتي الفئة الأولى من «ترانزيت 2019» مزوَّدة بمحرك «إيكوبلو»، الصديق للبيئة، الذي استحدثته «فورد». وسيكون المحرك سعة لترين ويولد قوة تصل إلى 125 كيلوواط عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن/ متر

وستوفر «فورد» إمكانية طلب السيارة بناقل حركة بست سرعات، ولكن بزيادة في سعرها بنخو 2800 دولار.
 

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