تغييرات كبيرة على «غولف آر» تعلن عنها «فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الأربعاء 13 مارس 2019, 12:30 مساء

كشفت شركة «فولكس فاغن» الألمانية خلال معرض جنيف للسيارات عن تغييرات أدخلتها على سيارتها «تي-روك آر».

بحسب موقع «توب غير»، فالنسخة فائقة الأداء الجديدة من «تي-روك آر» مزودة بمحرك توربيني بأربع أسطوانات سعة لترين، ينتج قوة تصل إلى 296 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن.متر.

وسيارة «تي-روك آر» قادرة على الوصول من سرعة صفر إلى 62 ميلاً/ساعة في غضون 4.9 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 155 ميلاً/ساعة.

وستأتي السيارة مزودة بعجلات قياس 18 إنشًا أو بقياس 19 إنشًا، وستطرح «فولكس فاغن» السيارة بخيارات من بينها إمكانية طلب السقف باللون الأسود.
 

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