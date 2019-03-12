كيفية التعرف على المقاسات المناسبة لإطارات السيارة

العمر الافتراضي لإطارات السيارة هو ما يجبر الكثير من السائقين على تغيير ها في مواعيد دورية محدود، إضافة إلى استهلاكها على الطريق.

ومع كثرة انتشار أنواع الإطارات المختلفة في الأسواق، عليك التأكد من النوع لمناسب لسيارتك، وكذلك عليك التعرف على مقاسها المناسب لسيارتك، مع مراعاة أن المقاس الذي يأتي مع السيارة بشكل افتراضي هو الأنسب في كل الأحوال، ولا تحاول تغييره، وذلك وفقًا لموقع «سيارتك».

أماكن تواجد مقاسات الإطارات على السيارة

إذا كنت تمتلك سيارة فهناك ثلاثة أماكن يمكنك من خلالها التعرف على مقاسات الإطارات، الأول هو كتيب التعليمات الذي يأتي مع السيارة ستجد بداخله صفحة مخصصة للإطارات والكاوتش وتتحدث عن الأنواع و كذلك المقاسات، الموضع الثاني يكون على الإطار نفسه فجميع الإطارات عليها المقاسات دائمًا ولكنها تكون في صورة رموز وغير مفهومة للكثيرين.

الموضع الثالث هو الأسهل والأبسط في التعرف على مقاس الإطارات، والذي يأتي في داخلية الأبواب، من داخلية الباب الذي في جهة السائق وفي هذا المكان يوجد لاصق مكتوب عليه المواصفات منها ما هو باللغة العربية ومنها ما هو باللغة الإنجليزية.

كيف أعرف مقاس الإطار

عندما تقوم بفتح باب السائق ستجد شريطًا لاصقًا يحمل بعض المعلومات، وإذا كان يدعم اللغة العربية فإنه سيحمل عبارة «معلومات عن الإطارات والتحميل»، والذي يوجد به مواصفات ضغط الإطارات الأساسية والإطار الاحتياطي.