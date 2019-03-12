«كيا» تطلق «إي-نيرو» الكهربائية

ستستغل شركة «كيا» الكورية للسيارات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في يناير 2020، وهي إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، للكشف عن سيارتها الجديدة الكهربائية بالكامل «إي- نيرو».

وبحسب موقع «كار أدفايس» الأسترالي فسيارة «إي-نيور» ستأتي مزودة بخيارين من البطاريات الأولى تولد طاقة تصل إلى 39 كيلووات وتكفي لقطع مسافة تصل إلى 289 كلم، أما الثانية فستكون مزودة ببطارية تولد طاقة تصل إلى 64 كيلووات، وستكون كافية لقطع مسافة تصل إلى 455 كلم.

وستكون السيارة قادرة على الوصول من سرعة صفر إلى 60 ميلاً/ساعة في غضون 7.8 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 103 ميلاً/ساعة.

وتنافس سيارة «إي-نيرو» سيارة «كونا» الكهربائية من شركة «هيونداي» الكورية.

