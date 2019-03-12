«مكلارين» تكشف «720 إس سبايدر»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الثلاثاء 12 مارس 2019, 01:08 مساء

كشفت شركة «مكلارين» البريطانية للسيارات عن نموذج لسيارتها الرياضية «720 إس سبايدر» مصنوع حسب الطلب في معرض جنيف للسيارات.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فأكثر ما يميز السيارة التي كشفت عنها «مكلارين» هو طلائها الفريد من نوعه، إذ تظهر السيارة بثلاثة ألوان متدرجة هي الرمادي النيزكي والأسود والأزرق الداكن.

واستغرقت عملية طلاء السيارة 260 ساعة من العمل، ولم تقتصر الألون الثلاثة على هيكل السيارة الخارجي بل وزعت داخل قمرتها.

وزودت «مكلارين» السيارة بمحرك توربيني مزدوج بثمانية إسطوانات سعة أربعة لترات يولد طاقة تصل إلى 577 كيلووط.

وتحتاج السيارة إلى 2.9 ثانية لتصل إلى سرعة 100 متر/ساعة. وتصل سرعتها القصوى إلى 341 متر/ساعة، أو 325 متر/ساعة في حال إنزال سقفها.
 

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