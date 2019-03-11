«سوبارو» تسحب 129 من سيارة «أوت باك 2018»

سحبت شركة «سوبارو» اليابانية عددًا من سياراتها من طراز «أوت باك 2018» بسبب مخاوف من أنها قد تكون أُنتجت بأنبوب زيت غير صحيح.

وبحسب موقع «كار أدفايس»، فقد ذكرت الشركة أن السيارات التي سحبتها «سوبارو» مزوَّدة بأنبوب زيت صغير للغاية من الداخل، موضحة أن من شأن هذا أن يخلف التربينة دون زيت، وهو ما سيؤثر على أدائها ويجعلها تتآكل من جراء الاحتكاك.

وأضافت الشركة أن عملية احتكاك التربينة سينتج عنها شظايا قد تدخل في المحرك، وهو ما سيؤدي إلى توقفه كليًّا، ولن يتمكن السائق من إدارته مرة أخرى.

واستعادت الشركة ما يصل إلى 129 سيارة، وقالت إنها ستتواصل مع مالكي السيارات المعيوبة وترشدهم إلى أقرب مركز صيانة لإصلاح العيب بالمجان.

