بالفيديو: أودي «E-Tron» تعود للظهور على أرض جنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 11:14 صباحا

أطلت السيارة الكهربائية «E-Tron» من «أودي» خلال معرض جنيف الدولي للسيارات للعام 2019، بعد إطلالتها الأولى في معرض لوس أنجليس، الذي أُقيم في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وكانت الشركة الألمانية العريقة «أودي» لصناعة السيارات أطلقت السيارة الكهربائية الأولى في تاريخها، بعد انتظار دام لأعوام من محبي العلامة التجارية الشهيرة.
السيارة كانت عند حسن ظن التوقعات والتسريبات التي أكدت أن شركة «أودي» ستطرح هذه السيارة تحت باسم «E-Tron»، وأن الكشف عنها لأول مرة سيكون في معرض لوس أنجليس.
ستأتي السيارة بمحركين كهربائيين لتتمكن السيارة من توليد قوة 600 حصان، لتكون السيارة قابلة للتسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة، في غضون 3.5 أو 4 ثوانٍ فقط.

كما زُوِّدت هذه السيارة بأحدث الأنظمة الإلكترونية، ومنها نظام «استعادة الطاقة» الذي سيعيد شحن البطارية أثناء الحركة دون الحاجة لشحن البطارية في كل مرة.

وبرفقة الممثل الهوليوودي الشهير ويل سميث، ستشارك سيارة «Audi RSQ E-Tron» الاختبارية القادمة في بطولة أجدد أفلام الكارتون جنبًا إلى جنب، الذي سيحمل اسم «Spies in Disguise».

ومن المقرر عرضه على شاشات السينما في شهر سبتمبر 2019. وسيقود النجم ويل سميث سيارة «أودي» RSQ E-Tron الرياضية الكهربائية وهو يجسد شخصية «Lance Sterling».

ويعتبر هذا التعاون الفريد لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق للنجم ويل سميث الظهور مع سيارة من ماركة «أودي» صنعت له خصيصًا في فيلمه الشهير «i-robot»

يذكر أن معرض جنيف الدولي للسيارات فتح أبوابه لوسائل الإعلام يوم 5 مارس، وسيستمر حتى يوم 17 من ذات الشهر.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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