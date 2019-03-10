«تسلا» تخفض أسعار سياراتها

أعلنت شركة «تسلا» الأميركية، الأسبوع الماضي، تخفيض أسعار سياراتها، بالتزامن مع سعيها لتحقيق الاستقرار في عملية إنتاج «موديل 3» من سياراتها، الذي يصل سعره إلى 35 ألف دولار.

وبحسب موقع «كار أدفايس»، فقد قررت «تسلا» تخفيض سعر سيارتها من طرازي «إس» و«إكس» بنحو 6% ليبلغ سعرهما 114 ألف دولار و119 ألفًا على التوالي.

وشمل التخفيض الأكبر الفئة الأعلى من سيارات «تسلا» وهي «بي 100 دي»، إذ كانت التخفيضات على طرازات تلك الفئة تصل إلى 85 ألف دولار.

وقالت الشركة، في بيان، إنها ستحول جميع مبيعاتها عبر الإنترنت إلى جانب باقي التكاليف المستمرة الأخرى، مضيفة أن ذلك سيعني غلق عدد من متاجرها خلال الأشهر القلائل المقبلة.

وللشركة أكثر من 100 متجر في الولايات المتحدة وعشرات المتاجر في دول أخرى.

