معلومات عن سيارة «ميني كوبر أس إي» الكهربائية

كشفت شركة «ميني» البريطانية للسيارات عن بعض مواصفات سياراتها الكهربائية الجديدة «ميني كوبر أس إي».

وبحسب موقع «توب غير» فالسيارة الجديدة ستكون مزودة بمحرك وناقل حركة يماثلان المستخدمين في طراز «آي 3»، إلى جانب البطارية نفسها التي تولد قوة تصل إلى 33 كيلوواط، وسيصل عزم دوران السيارة إلى 181 حصان.

وستكون السيارة قادرة على قطع مسافة تصل إلى 100 ميل في الشحنة الواحدة، وستحتاج إلى نحو 8 ثواني للوصول إلى سرعى 62 متر/ساعة.

وتمتاز «ميني كوبر أس إي» بأنها عملية مثلها مثل جميع سيارات «ميني».

ومن المتوقع أن يصل سعر السيارة الكهربائية الجديدة عن طرحها إلى 37.7 ألف دولار.

