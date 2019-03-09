الجيل الثامن من «فولكس فاغن» بعدة خيارات للمحركات

رُصد الجيل الثامن من سيارة «غولف» الرائجة التي تنتجها شركة «فولكس فاغن» الألمانية، في أثناء اختبارها على الطرق المغطاة بالجليد في أوروبا.

وبحسب موقع «كار أدفايس»، جرى اختبار السيارة وهي مغطاة كليًا بطبقة مموهة، لكن الصور المُلتقطة لا تظهر الكثير من التغييرات على الهيكل الخارجي باستثناء اختلاف الأبعاد بعض الشيء، ليكون هيكل الجيل الثامن أطول وأعرض من الجيل السابع.

وستجعل تلك الزيادة، في الأبعاد، السيارة أوسع من الداخل بالنسبة للركاب.

وستأتي الجيل الجديد من «غولف» مع عدة خيارات للمحركات، باختلاف موديل السيارة، ولكن الشركة أكدت أن تلك الخيارات ستتضمن نسخًا هجينة، وأخرى كهربائية.

