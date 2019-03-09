مواصفات «مازدا سي إكس-30» الجديدة كليًا

كشفت شركة «مازدا» اليابانية للسيارات عن سيارة جديدة كليًا هي «سي إكس-30» وهي سيارة متعددة الأغراض متوسطة الحجم لتكون أكبر في حجم سياراتها «سي إكس-3» وأصغر من سيارة «سي إكس-5».

وبحسب موقع «كارأدفايس» فالسيارة الجديدة تتسع لأربعة أشخاص بالغين، إذ يبلغ سعتها 430 لترًا.

زودت شركة «مازدا» السيارة الجديدة بمحرك «سكاي أكتيف»، لكن دون الإعلان عن قوة المحرك أوسرعة السيارة الجديدة.

وتمتاز السيارة الجديدة بشكل جذاب، وتصميم مريح وصديق للمستخدم، وبخلاف سيارات «مازدا» السابقة يزداد ارتفاع سيارة «سي إكس-30» عن الأرض ليصل إلى 25 مليمترًا ما يوفر رؤية أفضل للطريق وسهولة الدخول والخروج منها.

