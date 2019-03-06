مظهر رياضي لسيارات «بيجو» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الأربعاء 06 مارس 2019, 03:29 مساء

استغلت شركة «بيجو» الفرنسية للسيارات معرض جنيف للسيارات للكشف عن توجهها الرياضي الجديد، مستخدمة الجيل الجديد الكهربائي من سياراتها «508» لإعطاء لمحة عن ذلك المنحى الجديد.

وبحسب موقع «توب غير» فالجيل الجديد من «508» لا يقدم فقط مفهوم سيارة سيدان رياضية وهجينة في الوقت نفسه، ولكنه يمثل استراتيجية للمستقبل، إذ سيكون لكل طراز من سيارات «بيجو» نسخة كهربائية.

ونقل الموقع عن برونو فامين رئيس قسم السيارات الرياضية في «بيجو»: «الفكرة هي تطوير خط إنتاج كامل، صورة كهربائية رياضية من كل سيارة جديدة من بيجو».

وأضاف: «كل السيارات ستكون هجينة أوكهربائية بالكامل. ندرس كل طراز جديد الآن بما في ذلك السيارات متعددة الأغراض».
 

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