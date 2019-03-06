إليك مواصفات مرسيدس «إيه إم جي رودستر» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الأربعاء 06 مارس 2019, 11:01 صباحا

كشفت صانع السيارات الألماني «مرسيدس» الجيل الجديد من السيارة «إيه إم جي جي تير آر رودستر» الرياضية فائقة الأداء.

وبحسب موقع «توب غير»، فالجيل الجديد من السيارة مزود بمحرك توربيني مزدوج بثماني أسطوانات سعة أربعة لترات يولد قوة تصل إلى 577 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 700 نيوتن/ متر.

وستكون السيارة قادرة على الوصول من سرعة صفر إلى 62 مترًا في الساعة في غضون 3.6 ثانية، فيما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 197 مترًا في الساعة.

وستأتي السيارة مزودة بسقف قابل للطي، إضافة إلى إطارات أمامية قياس 19 إنشًا وأخرى خلفية قياس 20 إنشًا، إلى جانب شاشة لنظام الترفيه والمعلومات بحجم 10.25 إنش.

وبحسب الموقع فشركة «مرسيدس» ستصنع 750 سيارة فقط من «إيه إم جي جي تير آر رودستر 2020»، متوقعًا أن يصل سعرها إلى 150 ألف جنيه إسترليني.
 

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