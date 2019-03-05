قائمة بالسيارات الأكثر عرضة للسرقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 02:53 مساء

أجرت شركة «تراكر» إحصائية مهمة وغريبة، خاصة بموديلات السيارات الأكثر عرضة للسرقة حول العالم، التي أظهرت نسبة مخيفة من سرقة السيارات التي تعمل من دون مفتاح، حيث يمكن للص فك شفرة القفل الإلكترونية للسيارة.

وأوضحت الإحصائية أن 88% من السيارات التي سرقت كانت تعمل بتكنولوجيا «دون مفتاح»، وحدث ذلك دون استخدام مفاتيح المالك، وهو ارتفاع مخيف للنسبة، التي وصلت في العام 2016 إلى 66%، ومن ثم زادت في العام 2017 إلى 80%.

وتصدرت السيارة «بي إم دبليو- أكس 5» قائمة السيارات الأكثر سرقة، وكانت «أكس 5» في المركز الثاني العام 2017 ، بينما حصلت السيارة «مرسيدس بنز الفئة C» على المركز الأول في العام 2017، أما في العام الماضي فكانت السيارات طرازات «بي إم دبليو»، و«مرسيدس بنز»، و«لاند روفر»، و«رينج روفر» من بين أكثر السيارات سرقة، وجاءت «مرسيدس-بنز» في المقدمة، وانتقلت السيارة «بي إم دبليو» الفئة الثالثة من المركز الخامس إلى المركز الثالث خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، مما دفع «رينغ روفر سبورت» إلى الهبوط من المركز الثالث في العام 2017 إلى المركز الثامن.

بي إم دبيلو أكس 5.
مرسيدس بنز الفئة .C
بي إم دبليو 3 سلسلة.
مرسيدس بنز الفئة .E
بي إم دبليو الفئة 5.
رانغ روفر فوج.
لاند روفر ديسكفري.
رينغ روفر سبورت.
مرسيدس بنز الفئة S.
مرسيدس بنز جيلي.

يذكر أن شركة «تراكر» تعمل على تأمين السيارات عن طريق تركيب أجهزة الإنذار الخفية في السيارات، التي لا يستطيع اللصوص كشفها أو تحريرها من مكانها تحت أي ظرف.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».
 

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