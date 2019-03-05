«أودي» تروج لسياراتها «كيو 4 ترون»

نشرت شركة «أودي» الألمانية للسيارات مقطع فيديو جديدًا للترويج للنموذج الاختباري من سياراتها الجديدة «كيو 4 ترون» قبل الكشف عنها كليًا في معرض جنيف للسيارات.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فالسيارة «كيو 4 ترون» تمثل رؤية «أودي» للمركبة الرياضية متعددة الأغراض المدمجة والتي تعمل كليًا بالكهرباء، إذ ستستمد السيارة طاقتها من مجموعة دفع كهربائية بالكاملة.

وأظهر الفيديو أن حجم السيارة «كيو 4 ترون» يأتي بين حجم سياراتي «كيو 3» و«كيو 5».

ومن المقرر أن تدخل السيارة طور الإنتاج في نهاية العام 2020 أو بداية العام 2021.

وستعلن شركة «أودي» مزيدًا من المعلومات والتفاصيل حول مزايا السيارة في معرض جنيف المقرر أن ينطلق اليوم الثلاثاء.

