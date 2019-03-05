«أودي» تروج لسياراتها «كيو 4 ترون»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الثلاثاء 05 مارس 2019, 12:39 مساء

نشرت شركة «أودي» الألمانية للسيارات مقطع فيديو جديدًا للترويج للنموذج الاختباري من سياراتها الجديدة «كيو 4 ترون» قبل الكشف عنها كليًا في معرض جنيف للسيارات.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فالسيارة «كيو 4 ترون» تمثل رؤية «أودي» للمركبة الرياضية متعددة الأغراض المدمجة والتي تعمل كليًا بالكهرباء، إذ ستستمد السيارة طاقتها من مجموعة دفع كهربائية بالكاملة.

وأظهر الفيديو أن حجم السيارة «كيو 4 ترون» يأتي بين حجم سياراتي «كيو 3» و«كيو 5».

ومن المقرر أن تدخل السيارة طور الإنتاج في نهاية العام 2020 أو بداية العام 2021.

وستعلن شركة «أودي» مزيدًا من المعلومات والتفاصيل حول مزايا السيارة في معرض جنيف المقرر أن ينطلق اليوم الثلاثاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
«هيا نقرأ» حملة لنشر ثقافة المعرفة والوعي في بنغازي
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
ليبيا مدعوة لتغذية قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - عندك دستور؟!
كاريكاتير
كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
ليلة الأبطال: الزناد يسقط خصمه الكوبي بالقاضية في الجولة الرابعة
رياضة محلية
تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بإطلاع كـل الليبيين على «اتفاق أبوظبي»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الثوم لعلاج جرثومة المعدة