«تيسلا» تطلق «مودل واي» منتصف مارس

سيارة «تيسلا» (الإنترنت)

أعلن المدير التنفيذي لـ «تيسلا»، إلون ماسك، عزم الشركة كشف سيارتها الجديدة الرباعية الدفع، في منتصف مارس.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من طرح نموذج أرخص كلفة من سيارة شركة المركبات الكهربائية، الذي يحمل اسم «مودل 3»، حسب «فرانس برس».

وكانت هذه السيارة الجديدة التي تحمل اسم «مودل واي» محط تكهنات كثيرة منذ أشهر، وهي ستقدَّم في 14 مارس في لوس أنجليس، بحسب ما أفاد ماسك عبر «تويتر».

وهو غرد: «بما أن مودل واي سيارة رباعية الدفع، فهي ستكون أكبر بنسبة 10% من مودل 3 وأغلى منها بـ 10% أيضًا»، مشيرًا إلى أن تفاصيل جديدة عن الخصائص التقنية للمركبة وسعرها ستكشف عما قريب.

وأتى هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من تسويق المجموعة نسخة أرخص كلفة من سيارتها «مودل 3» بسعر 35 ألف دولار من شأنها أن تسمح لمصنِّع المركبات الكهربائية بخوض غمار الإنتاج الصناعي.

وكانت المجموعة أعلنت أيضًا في أواخر الأسبوع الماضي تغيير نموذجها للتوزيع. وستباع السيارات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني، على أن تغلق متاجر «تيسلا» حول العالم ليبقى عدد قليل منها يحوَّل إلى «صالات عرض» أو نقاط استفسار عن تقنيات السيارات الكهربائية والمستقلة.