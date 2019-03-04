مواصفات النسخة الجديدة الهجينة من «بيجو 508»

كشفت شركة «بيجو» الفرنسية للسيارات عن نسخة جديدة هجينة من سياراتها «508»، مزودة بمحرك كهربائي إلى جانب محركها الرئيسي.

وبحسب موقع «توب غير» فنظام المحركات الهجين في السيارة الجديدة سيكون قادرًا على توليد قوة تصل إلى 400 حصان، وستأتي السيارة بناقل حركة بثماني سرعات.

وأضاف الموقع أن سعة المحرك البنزيني جرى تخفيضها نظرًا للاعتماد على بطارية المحرك الكهربائي التي تصل سعتها إلى 11.8 كيلووات.

وسيمكن النظام الهجين السيارة من التسارع من صفر إلى 62 متر/ساعة في غضون أربع ثوانٍ، وستصل السرعة القصوى للسيارة إلى 155 متر/ساعة.

وستكون السيارة الهجينة قادرة على قطع مسافة 50 كلم فقط بالاعتماد فقط على الطاقة الكهربائية.

