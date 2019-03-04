سيارة صديقة للبيئة من «سيات»

تعمل مجموعة «فولكس فاغن» على نشر تقنيات السيارات الكهربائية بين مختلف شركاتها، ويبدو أن الدور جاء على «سيات» لتكون صداقة خاصة مع البيئة هي الأخرى.

تأتي سيات «el-Born» الاختبارية على قاعدة عجلات «MEB» الشهيرة، التي تحمل أيضًا عددًا كبيرًا من سيارات شركة «فولكس واغن»، وتأتي السيارة بتصميم بسيط يحمل عناصر «سيات» الحديثة مع واجهة أمامية جديدة لتناسب طبيعتها الكهربائية، وتتميز الواجهة الخلفية بمصابيح متصلة انسيابية.

ومن ناحية التصميم الداخلي، أضافت الشركة أحدث الأنظمة الترفيهية والمساعدة بشاشة تعمل باللمس بقياس 10 بوصات، إلى جانب لوحة عدادات رقمية وعجلة قيادة رياضية، تتصل بأغلب أنظمة الهواتف الذكية، على رأسها أندرويد، IOS.

على صعيد الأداء، زودت «el-Born» بمحرك كهربائي مكون من حزمة بطاريات سعة 111 كيلوواط/ ساعة، لتستطيع السيارة توليد قوة 168 حصانًا، مع مسافة سير تصل إلى 550 كلم في شحنة البطارية الواحدة. ويتوقع أن تطرح النسخة الإنتاجية بعد أشهر.

رسميًّا، أعلنت الشركة الظهور الأول للسيارة مع كافة التفاصيل خلال معرض جنيف الدولي للسيارات، الذي سيفتح أبوابه في 5 مارس، ويستمر حتى السابع عشر من ذات الشهر.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

