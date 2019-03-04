سيارة صديقة للبيئة من «سيات»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 12:54 مساء

تعمل مجموعة «فولكس فاغن» على نشر تقنيات السيارات الكهربائية بين مختلف شركاتها، ويبدو أن الدور جاء على «سيات» لتكون صداقة خاصة مع البيئة هي الأخرى.

تأتي سيات «el-Born» الاختبارية على قاعدة عجلات «MEB» الشهيرة، التي تحمل أيضًا عددًا كبيرًا من سيارات شركة «فولكس واغن»، وتأتي السيارة بتصميم بسيط يحمل عناصر «سيات» الحديثة مع واجهة أمامية جديدة لتناسب طبيعتها الكهربائية، وتتميز الواجهة الخلفية بمصابيح متصلة انسيابية.

ومن ناحية التصميم الداخلي، أضافت الشركة أحدث الأنظمة الترفيهية والمساعدة بشاشة تعمل باللمس بقياس 10 بوصات، إلى جانب لوحة عدادات رقمية وعجلة قيادة رياضية، تتصل بأغلب أنظمة الهواتف الذكية، على رأسها أندرويد، IOS.

على صعيد الأداء، زودت «el-Born» بمحرك كهربائي مكون من حزمة بطاريات سعة 111 كيلوواط/ ساعة، لتستطيع السيارة توليد قوة 168 حصانًا، مع مسافة سير تصل إلى 550 كلم في شحنة البطارية الواحدة. ويتوقع أن تطرح النسخة الإنتاجية بعد أشهر.

رسميًّا، أعلنت الشركة الظهور الأول للسيارة مع كافة التفاصيل خلال معرض جنيف الدولي للسيارات، الذي سيفتح أبوابه في 5 مارس، ويستمر حتى السابع عشر من ذات الشهر.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - عندك دستور؟!
كاريكاتير
كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
ليلة الأبطال: الزناد يسقط خصمه الكوبي بالقاضية في الجولة الرابعة
رياضة محلية
تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بإطلاع كـل الليبيين على «اتفاق أبوظبي»
ليبيا
لنقي يؤيد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وتأجيل الانتخابات الرئاسية
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
فضيل بوعجيلة لـ«الوسط»: «خالتي مشهية» نجح لقربه من كل فئات المجتمع الليبي
ثقافة وفن
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير «صامت» للطائرة الخارقة للصوت