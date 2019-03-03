طريقة التخلص من الملصقات على زجاج السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 12:40 مساء

تبدو فكرة إزالة الملصقات من على زجاج سيارتك مشكلة كبيرة، كونها تشوه المنظر الجمالي للسيارة وتترك أثرًا غير جيد.

وإليك هذه النصائح التي تساعدك في التخلص من الملصقات القديمة، حسب «موتوراتي».

ينصح الخبراء بالاستعانة بمجفف شعر قوي لإزالة الملصقات القديمة، وذلك من خلال تسليط هواء المجفف الساخن عليها ليقوم بإذابة المادة اللاصقة وجعل الملصقات سهلة الإزالة، ويمكن في هذه الخطوة الاستعانة بمكشطة بلاستيكية مع الحذر من إصابة الزجاج بأي خدوش.

وبعد استخدام مجفف الشعر والتخلص من الجزء الأكبر من الملصق، ربما تظل بقايا للمادة اللاصقة على الزجاج، لذلك ينصح الخبراء بالاستعانة بأي نوع زيت وفرك المنطقة بقماشة نظيفة وبشكل دائري حتى يزول أثر المادة اللاصقة.

كما يمكن استخدام منظفات المكابح مع الأسيتون كبديل للزيت؛ حيث يتم وضعه على قماشة نظيفة وفرك المنطقة بشكل دائري ليعود زجاج سيارتك نظيفًا كما كان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
الزناد يستعين بوالده قبل نزاله مع الكوبي
رياضة محلية
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
مجلس الأمن: تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في ليبيا «أمر مهم» لدعم العملية ...
ليبيا
انتقادات لقرار «الرئاسي» إعفاء «الاعتمادات» القديمة من الرسوم الجمركية
ليبيا
«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
جوزيبي كونتي: السراج وحفتر قبلا بإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة صباحًا