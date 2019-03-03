طريقة التخلص من الملصقات على زجاج السيارة

تبدو فكرة إزالة الملصقات من على زجاج سيارتك مشكلة كبيرة، كونها تشوه المنظر الجمالي للسيارة وتترك أثرًا غير جيد.

وإليك هذه النصائح التي تساعدك في التخلص من الملصقات القديمة، حسب «موتوراتي».

ينصح الخبراء بالاستعانة بمجفف شعر قوي لإزالة الملصقات القديمة، وذلك من خلال تسليط هواء المجفف الساخن عليها ليقوم بإذابة المادة اللاصقة وجعل الملصقات سهلة الإزالة، ويمكن في هذه الخطوة الاستعانة بمكشطة بلاستيكية مع الحذر من إصابة الزجاج بأي خدوش.

وبعد استخدام مجفف الشعر والتخلص من الجزء الأكبر من الملصق، ربما تظل بقايا للمادة اللاصقة على الزجاج، لذلك ينصح الخبراء بالاستعانة بأي نوع زيت وفرك المنطقة بقماشة نظيفة وبشكل دائري حتى يزول أثر المادة اللاصقة.

كما يمكن استخدام منظفات المكابح مع الأسيتون كبديل للزيت؛ حيث يتم وضعه على قماشة نظيفة وفرك المنطقة بشكل دائري ليعود زجاج سيارتك نظيفًا كما كان.