«هوندا» تطلق سيارة كهربائية صغيرة

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية «هوندا» عن نيتها تقديم نموذج مستقبلي اختباري لسيارة كهربائية جديدة، خلال معرض جنيف الدولي للسيارات الذي ينطلق في مارس يوم 5 مارس وتستمر فعالياته حتى يوم 17 من ذات الشهر.

ونشرت هوندا الصور التشويقية الأولى للسيارة، التي تمتاز بحجم صغير وبعجلات فريدة مع مصابيح خلفية دائرية تتماشى مع تصميم المصابيح الأمامية المستقبلي.

كما استبدلت هوندا المرايات الجانبية بكاميرات متطورة. ووضعت هوندا مدخل الشاحن الكهربائي في منتصف السقف تماما مع مصابيح تعمل بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي (LED).

وبحسب موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات، فإن النموذج الاختباري الجديد، يأتي في أعقاب النموذج الاختباري «آربن إي.في» والذي عرضته «هوندا» في 2017.

وتحتوي السيارة على ثلاث شاشات صغيرة، إلى جانب شاشتين إضافيتين على طرفي لوحة العدادات، حيث تعرض هذه الشاشات الصور التي تلتقطها الكاميرات الخارجية التي حلت محل المرايا.

وتحت منطقة الشاشة يوجد مفتاح التحكم في شدة الصوت وغيره من مفاتيح التحكم في العديد من الوظائف.وبحسب الموقع الرسمي لشركة «هوندا» فإن السيارة الجديدة تستطيع قطع مسافة تزيد على 200 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.

في الوقت نفسه فإن بطارية السيارة مصممة وفقا لتكنولوجيا الشحن السريع حيث يتم شحنها بنسبة 80% خلال 30 دقيقة فقط.

هذا المحتوى من تيربو العرب