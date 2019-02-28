سوزوكي تطرح «Vitara» معدلة

سيارة «Vitara» المعدلة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «سوزوكي» اليابانية نموذجها الجديد من سيارات «Vitara» الشهيرة.

وتميزت المركبة الجديدة عن سيارات «Vitara» السابقة بهيكل أكثر انسيابية، ومصابيح بارزة خارج الهيكل، وواجهة أمامية تزينها 4 مصابيح ضباب، 2 منها يركبان بشكل عمودي على جانبي الواجهة، وفق «روسيا اليوم».

أما من الداخل فحصلت هذه السيارة على واجهة قيادة متطورة، مزودة بشاشة تعمل باللمس في منتصفها، ومقاعد جلدية مريحة تتسع لـ5 ركاب، يمكن التحكم بوضعيتها كهربائيًا، ومزودة بأنظمة لتسخينها وتبريدها عند الحاجة.

وستطرح «Vitara» بنوعين من المحركات، محرك بسعة 1.6 لتر، وعزم 117 حصانًا، ومحرك «BoosterJet» توربيني بعزم 140 حصانًا، بالإضافة إلى علب سرعة ميكانيكية بـ5 مراحل، وعلب أوتوماتيكية بـ6 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

سيارة «Vitara» المعدلة (أرشيفية: الإنترنت)