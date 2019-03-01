«فولكس فاغن» تخفض سعر «غولف آر»

فولكس فاغن تبيع سيارتها غولف آر بتخفيض 3 آلاف دولار (الإنترنت)

أعلنت شركة «فولكس فاغن» في أستراليا أنها ستبيع عددًا من طرازات سيارتها «غولف آر» الهاتشباك والكبيرة بتخفيض قدره 3 آلاف دولار للسيارة الواحدة.

ويبلغ عدد السيارات المطروحة في التخفيض نحو 200 سيارة، ويسري التخفيض حتى يوم 31 مارس المقبل، بحسب موقع «كار أدفايس».

ولا يشمل ذلك التخفيض طراز «MY19»، وكذلك الإصدارات الخاصة من «غولف آر».

والسيارة «غولف آر» مزوَّدة بمحرك بنزين توربيني بأربع أسطوانات سعة لترين، يولد قوة تصل إلى 213 كيلوواط، وعزم دوران يصل إلى 380 نيوتن/ متر.

وتصل النسخة الهاتشباك من «غولف آر» إلى سرعة 100 متر في الساعة في غضون 4.8 ثانية، في حين تستغرق السيارة الأكبر نحو خمس ثوانٍ للوصول إلى السرعة نفسها.