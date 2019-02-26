«فولفو» تكشف مواصفات الجيل الجديد من «إكس سي 90»

أزاحت شركة «فولفو» السويدية الستار عن الجيل الجديد من سياراتها من طراز «إكس سي 90»، والذي حصل على تغييرات على المظهر الخارجي للسيارة.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فقد زودت الشركة الجيل الجديد من «إكس سي 90» بنظام دفع جديد هجين، ومحركات هجينة جديدة توفر 15% من الوقود، وتقلل الانبعاثات أثناء القيادة.

وستكون السيارة متوافرة بخيارين من المحركات، الأول يعمل بالديزل والثاني بالبنزين، كما أنها ستأتي مزودة بنظام «أندرويرد أوتو».

ومثلها مثل سابقتها سيكون الجيل الجديد من «إكس سي 90» مزودًا بنظام و«سيتي سيفتي» هو النظام الوحيد في السوق الذي يتعرف على المشاة وراكبي الدرجات والحيوانات.

ومن المقرر أن تبدأ شركة «فولفو» في إنتاج السيارة في مايو المقبل، وستصل الأسواق الأسترالية في سبتمبر.

