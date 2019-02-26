«بيجو» تطرح جيلاً جديدًا كهربائيًّا من سياراتها «208»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 12:52 مساء

طرحت شركة «بيجو» الفرنسية جيلًا جديدًا من سياراتها «208»، لكن باختلاف كبير، وهو أن السيارة كهربائية.

وبحسب موقع «كار غير»، فالجيل الجديد من السيارة مزوَّد بمحرك يولد طاقة تصل إلى 134 حصانًا، وبطارية قدرتها 50 كيلوواط في الساعة تكفي لمسافة تصل إلى 200 ميل.

وتستغرق السيارة 8 ثوانٍ للوصول من سرعة صفر إلى 62 مترًا في الساعة، ما يجعلها أسر من أية خيارات «208» المتوفرة حاليًا التي تعمل بالوقود أو الديزل.

ورغم سرعتها، تحتاج السيارة إلى نحو 20 ساعة لشحنها بالكامل بالمنزل أو نحو 8 ساعات من الشاحن المخصص لها.

وستكون النسخة الكهربائية أقل بنحو 30 كغم من النسخ التي تعمل بالوقود أو الديزل.
 

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