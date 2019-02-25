تعرف على مواصفات وأسعار نيسان «ميكرا» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الإثنين 25 فبراير 2019, 04:14 مساء

طرحت شركة «نيسان» اليابانية للسيارات نسخة جديدة من سياراتها «ميكرا» مخصصة للأسواق الأوروبية.

وبحسب موقع «توب غير» فالسيارة الجديدة ستكون مختلفة عن الأجيال السابقة التي طُرحت في الأسواق الأوروبية والآسيوية وبجنوب أميركا.

وسيكون جسم السيارة الجديدة أكبر قليلًا، إذ سيزيد طولها بنحو 174 مم، وعرضها بنحو 78 مم. وستأتي السيارة بتقنيات مأخوذة من سيارة «قشقاي».

وعالجت «نيسان» في الجيل الجديد من «ميكرا» أكبر العيوب التي ظهرت في الأجيال السابقة من السيارة، إذ ستأتي السيارة مزودة بخيارين من المحركات الأول بنزيني بشاحن تربيني بثلاث أسطوانات سعة لتر، يولد قوة تصل إلى 99 حصانًا والآخر سعة لتر يولد طاقة تصل إلى 116 حصانًا.

وستكون السيارة المزودة بمحرك الأقوى متوافرة بناقل حركة يدي بست سرعات، أما السيارة الأخرى التي تصل قوتها إلى 99 حصانًا فستكون متوافرة بخيارين الأولى ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، والآخر أوتوماتيكي.
 

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