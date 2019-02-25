بهذه الخطوات تطيل عمر فرامل سيارتك

تعتمد نسب الأمان أثناء قيادة السيارة على منظومة الفرامل بشكل أساسي، وفي بعض الأحيان يقوم العديد من قائدي السيارات بالأخطاء التي تضر بمنظومة عمل السيارة، وذلك يسبب زيادة نسبة التعرض إلى حوادث السير أثناء قيادة السيارة.

لذلك يجب العناية بفرامل السيارة، لذلك نقدم لك نصائح مهمة لإطالة عمر فرامل السيارة تعرف عليها معنا وفقًا لموقع «سيارة».

تجنب القيادة المتهورة في المنحنيات

- تعتبر القيادة المتهورة في المنحنيات أحد الأسباب الرئيسية، والتي تسبب تدمير منظومة المكابح بالسيارة، فإن كنت ممن يستخدمون طرقًا غير مستقيمة لابد بأن تنتبه إلى المنحنيات والمنحدرات، من أجل الحفاظ على سلامتك وسلامة من معك داخل السيارة، عليك بأن تكون حذرًا أثناء قيادة السيارة، وتحاول القيادة على سرعات بطيئة، بالإضافة إلى الضغط على فرامل السيارة بشكل خفيف وبطيء أثناء قيادة السيارة، وذلك حتى تتجنب تعرض السيارة للانزلاق أو انقلابها، إنها نصائح مهمة لإطالة عمر فرامل السيارة.

ربط وتثبيت عجلات السيارة جيدًا

- من الخطوات المهمة والتي تساعد منظومة مكابح السيارة للتحكم بها أثناء قيادتها، وخصوصًا أثناء التعرض إلى أي أمر طارئ أثناء القيادة هو أهمية قيام قائد السيارة بعملية ربط عجلات المركبة بإحكام والانتقال من مسمار إلى التالي حسب التسلسل، وذلك يساهم في تثبيت العجلة بشكل جيد أثناء قيادة السيارة على مختلف الطرق، وذلك الأمر يعتبر أحد الأمور المهمة والضرورية إلى توقف السيارة دون التحميل والضغط على الفرامل بشدة حتى تقف السيارة، إنها نصائح مهمة لإطالة عمر فرامل السيارة.

فحص ومتابعة مستوى زيت الفرامل

- من الأمور المهمة والتي تحمي منظومة المكابح بالسيارة حتى أطول فترة ممكنه هو أن تحافظ على مقدار زيت الفرامل بالسيارة، فإنه في حالة نقص مستوى زيت الفرامل بالسيارة عن الحد الطبيعي في علبة زيت الباكم، فإن هذا الانخفاض يدل على تآكل فحمات منظومة الفرامل، ولذلك في حالة تعرض السيارة إلى ذلك الأمر، يجب أن تذهب إلى ميكانيكي أو مركز صيانة متخصص وتكشف على فحمات مكابح السيارة، كما يجب عدم تزويد زيت الفرامل عن الحد الطبيعي لكي تطيل عمر فحمات الفرامل، إنها نصائح مهمة لإطالة

عمر فرامل السيارة.

عدم سكب الماء على أجزاء فرامل السيارة

- إن الخبراء بمجال السيارات يحذرون من سكب الماء على منظومة فرامل بالسيارة، وخصوصًا إذا شممت رائحة تصدر من جهة الإطارات لكي لا تسبب اعوجاج أقراص السيارة، بينما إذا كنت ترغب بمعرفة مصدر صوت صفير أثناء الضغط علي دواسة المكابح، يمكن أن تقود السيارة بسرعة متوسطة ثم تعتمد وضع الحياد في علبة التروس، وفي تلك الحالة ترفع مكابح اليد بطريقة تدريجية، فإن سمعت صوت صفير يصدر من سيارتك، يجب ألا تتأخر في الكشف على فرامل السيارة الخلفية بشكل سريع وفي مركز صيانة متخصص.

تزويد الهواء

- في حالة تزويد عجلات السيارة أكثر من تيل فرامل، عليك بالهدوء أثناء الضغط على دواسة الفرامل بالسيارة، بحيث تضغط على الفرامل ثم تتركها ثم تضغط عليها مرة ثانية وهكذا بطريقة متتابعة، وذلك لكي لا تتعرض فرامل السيارة إلى زيادة درجة حرارة ومن ثم تقل فرص التجاوب بالشكل المطلوب عند الحاجة.