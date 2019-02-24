6 نصائح عليك تطبيقها قبل شراء سيارة مستعملة

نقدِّم لك بعض النصائح السهلة التطبيق عند القيام بشراء سيارة مستعملة توفر لك السلامة الشخصية ولا ترهقك بالإصلاح والتجديد ومعالجة عيوب سوء الاستخدام، تعرَّف عليها معنا واحرص على تطبيقها وفقًا لموقع «سيارتك».

الانتباه إلى لمبة الأعطال

- من المؤكد أنه عند شراء سيارة مستعملة، فإنك لا تعرف عادات الاستخدام التي اتبعها الشخص الذي سبق له قيادة السيارة وتاريخ السيارة، لكن الشاهد الوحيد على تاريخ تعامل السيارة وسائقها هو لمبة الأعطال، التي تضيء مع تدوير المحرك، ثم تنطفئ سريعًا في حالة عدم وجود عطل في السيارة، أو أنها بحاجة إلى الصيانة والاهتمام، لذلك انتبه إلى لمبة الأعطال مع بداية رحلة استكشاف السيارة التي ترغب في شرائها، وذلك للتعرُّف هل كان مالكها السابق يقوم بعملية الصيانة الدورية وما تحتاج إليه السيارة من أعمال صيانة، إنها نصائح ذهبية قبل شراء سيارة مستعملة .

طلاء السيارة

- بالطبع أنت الوحيد الذي تستطيع حساب ميزانيتك، وتوفيقها مع احتياجاتك وإمكاناتك التي تطمح إليها، لكن في حالة توافر أكثر من اختيار أمامك، يمكنك أن تفاضل عزيزي عن طريق طلاء السيارة، فإن طلاء المصنع من العلامات القابلة للقياس، لها مدلول بالنسبة إلى السيارة التي ترغب في شرائها، مثلاً إذا كانت السيارة بطلاء المصنع من الداخل والخارج فإن ذلك دليل على أن صاحب السيارة سائق حذر وأن السيارة لم تتعرض إلى الخدش الذي يتطلب إعادة طلاء السيارة.

احذر من تغيير أبواب السيارة

- أحيانًا بعض قطع الغيار التي يتم استبدالها في السيارة لا تسبب فرقًا كبيرًا، لكن هناك قطع غيار يعد تغييرها يحتاج إلى السؤال عن أسباب استبدال هذه القطعة بالتحديد، فربما يكون سبب تغييرها هو تعرض السيارة إلى حادث مروري ألحق الضرر بهيكل السيارة أو الشاسيه، يعد تغيير أحد أبواب السيارة من الأمور التي يجب التوقف عندها، وكذلك تغيير إكصدام السيارة الأمامي.

قراءة عداد المسافة المقطوعة

- يعتبر عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة إحدى العلامات المهمة، التي يراعى السؤال عنها عند الإقبال على سيارة مستعملة، حيث إن البعض يعتبر عتبة 100.000 كلم بالعتبة الخطيرة، حيث تعد السيارة مستهلكة بعد قطع هذه المسافة، احذر عزيزي من التعرض إلى الغش، حيث إن الغش في عداد الكيلومترات أحد الأمور الشائعة بين عديمي الضمائر، والتي تحتاج إلى شخص خبير لاكتشافها، فإنه الذي يتعرف عما إذا كان العداد سليمًا أو مقلوبًا من خلال الموازنة بين حالة السيارة وعدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، إذا كان عدد الكيلومترات أقل من 100.000 كلم ، وكان صالون السيارة والفرش في حالة مستهلكة والطلاء متأثرًا من الشمس، ربما تكون قراءة العداد غير سليمة، كذلك الأزرار الممسوحة إلى الفوانيس وإشارات الانتظار تعد علامة يستعين بها الشخص الخبير عند الموازنة بين حالة السيارة وعدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة.

شكمان السيارة هو ترمومتر المحرك

- يعتبر المحرك أحد أهم أجزاء السيارة، الذي يتم تحديد حالة السيارة ومدى الاهتمام بها على أساسه، حيث ينصح بتقفي أثر المحرك وحالته في شكمان السيارة، وذلك من خلال لون ورائحة الدخان الذي يخرج منه، إذا كان أسود وكثيفًا، فإن ذلك يدل على أن حالة المحرك سيئة، ومن الجدير بالذكر معرفة أن البعض يرى أن الإطارات والمحرك والعفشة وجميع آلات الجر بالسيارة من القطع التي يمكن تغييرها في السيارة بعد ذلك، وأنها آخر شيء ينظر إليه في حالة السيارة، حيث يمكن استبدالها بأخرى جديدة، وعلى الرغم من أن ذلك يخفض من سعر السيارة، ربما صاحب السيارة لا يملك الوقت والمال لتجديدها بالشكل المطلوب، وبالتالي يضع تلك المهمة على كاهل المشتري الجديد مع الأخذ في الاعتبار أمور الصيانة عند احتساب سعر السيارة.