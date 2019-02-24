توقعات «لكزس IS».. سيارة بمحرك ألماني خارق

تقرير مثير للاهتمام في وسائل الإعلام، حيث نشرت مجلة ««Best Car»» أخبارًا جيدة عن سيارة الجيل القادم من «Lexus IS»، التي ستحتوي على محرك من أصول «BMW» الألمانية العملاقة. وهو نفس المحرك الذي سيضاف إلى سيارة «تويوتا سوبرا»، التي ستنطلق العام 2020.

وأكد التقرير أن السيارة ستأتي مع شاحن توربيني ومحرك سعة 3.0 لترات، الذي يعمل على تشغيل أحدث طرازات «بي إم دبليو»، موديل «Z4» وسيارة «M340i».

كما أفادت مجلة «Best Car» اليابانية أن الجيل القادم من سيارة «Lexus IS» سيدان سيتم طرحه مع محرك BMW Inline-6 turbo نفسه الذي يعمل على تشغيل سيارة «تويوتا سوبرا» الرياضية والجديدة كليًّا.

وسيكون محرك «I6»، الذي تم تصنيفه بقوة 335 حصانًا وعزم دوران بقوة 365 نيوتن/ متر، واحدًا من أربعة خيارات محركات لسيارات «لكزس» السيدان، الأول محرك توربيني سعة 2.0 لتر، الثاني 2.4 لتر توربو، والثالث محرك 2.5 لتر هجين متوافر أيضًا على أساس المنطقة والسوق التي ستنطلق فيها السيارة.

وفي نفس السياق، أشارت بعض التقارير الأخرى على موقع «موتور 1»، إلى أنه من المتوقع أن تقدم النسخة الجديدة من السيارة أداءً بقوة تصل إلى 416 حصانًا، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

وأضاف تقرير الموقع الأجنبي الأول في عالم السيارات، أن وحش «لكزس» القادم سيتم تقديمه للجمهور من خلال معرض جنيف الدولي.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»