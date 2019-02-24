بنتلي تكشف أسرع سيارة رياضية في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 11:25 صباحا

كشفت شركة بنتلي موتورز العريقة النقاب عن النسخة Speed من أيقونتها Bentayga، والتي تعد أسرع مركبةSUV (رياضية متعددة الاستخدامات) في العالم ضمن فئة الإنتاج لهذا العام .

وأوضحت الشركة البريطانية أن النسخة Speed تنطلق بسرعة خارقة بفضل محرك بنزين تربو W12 سعة 0,6 لتر، بقوة 635 حصان/900 نيوتن متر لعزم الدوران.

مع قدرة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 306 كلم/ساعة 190 ميلاً/ساعة، بقوة تسارع قياسية الإنطلاق من صفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.9 ثواني، وبهذا تتفوق على سيارة لامبورجيني أوروس التي كانت تستحوذ على لقب أسرع سيارة SUV في العالم.

التصميم الخارجي للسيارة يوفر أداء قيادة أفضل، ونظام التعليق الهوائي الذي يزيد الثبات والإنسيابية على السرعات العالية، السيارة مزودة بعجلات كبيرة قياس 22 بوصة، المصابيح الأمامية المعتمة بلون داكن تجعلها أكثرغموضاً كما أن شبكة بنتلي الأمامية الكبيرة تضيف شكل مميز للسيارة بالإضافة إلى شارات Speed المميزة.

المقصورة الداخلية للسيارة مميزة للغاية كعادة سيارات بنتلي، بفضل الإمكانيات المبهرة والجلد الداخلي للسيارة المصنوع من جلد ألكانتارا الذي صمم على شكل ألماسي مميز، ومن المنتظر أن نشاهد هذه النسخة الأنيقة داخل معرض جنيف مطلع مارس المقبل.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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