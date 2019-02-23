بعد 23 عامًا.. مرسيدس تكشف النسخة الأخيرة من أسطورة «SLC»

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية العملاقة عن إطلاق آخر نسخة من سيارتها الأسطورية الرياضية SLC، التي شهدت بعض التعديلات مع طلاء خاص للتذكير بأول جيل من هذه السيارة المميزة، والذي يعود بالأذهان إلى اللون الأصفر الذي طل به الجيل الأول من السيارة في عام 1996.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الطراز الجديد سيتوفر منه العديد من خيارات المحركات لتناسب الحاجة الشرائية لمستهلكين مرسيدس. وجميعهم متصلون بناقل سرعة أوتوماتيكي.

وأردفت أن السيارة ستصدر بأربعة محركات مختلفة، تبدأ من المحرك الذي يستطيع توليد قوة 156 حصان في موديل 180 SLC، ومحركات أخرى تتراوح قوتها ما بين الـ 287 و390 حصان في موديل43 AMG.

وإضافة إلى التصميم الداخلي الجرئ والمقاعد الجلدية الرياضية والشاشة الترفيهية التي تتواصل مع كافة أنظمة الهواتف الذكية وأخيراً كمبيوتر السيارة الذي يرصد كل كبيرة وصغيرة.

كما تم تزويد السيارة بسقف رياضي صغير قابل للطي، ليضيف لمسة جمالية على الجيل الأخير من هذه السيارة الخارقة. كما ستتوفر السيارة بعدة ألوان أخرى إلى جانب اللون الأساسي للسيارة التاريخية.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الأسواق بداية من شهر مارس القادم بسعر يبدأ من 41 ألف و537 يورو.

هذا المحتوى من تيربو العرب